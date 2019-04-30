Диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев перейдет в уфимский «Урал»

Диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев станет игроком «Урала», сообщает «Чемпионат». Ранее игрок дважды переходил в уфимский клуб (в сезонах 2012—2014 и в сезоне 2015—2016). В Казани он провел последние два года. 27-летний волейболист также играл за «Динамо-2» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой) и «Нову» (Новокуйбышевск). В 2014 году он прерывал карьеру, так как уходил служить в армию.

Алексеев — чемпион России (2018), серебряный призер чемпионата России (2013), победитель Лиги чемпионов (2018), обладатель Кубка России (2017, 2018), обладатель Суперкубка России (2017, 2018), победитель клубного чемпионата мира (2017). В составе молодежной сборной России стал чемпионом Европы 2010 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Зенит-Казань» дошел до финала плей-офф Суперлиги, где сыграет с кемеровским «Кузбассом». «Урал» проиграл белгородскому «Белогорью» в турнире за 5—8-е места и занял итоговое 8 место.