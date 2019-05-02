В минэкономики Татарстана рассказали, какие услуги МФЦ для бизнеса считаются самыми популярными

По итогам первого квартала 2019 года в МФЦ для бизнеса поступило более 2 тысяч уникальных обращений представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба минэкономики Татарстана.

Среди самых популярных услуг следующие: услуга по предоставлению информации об организации участия в закупках, запрос на предоставление информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, запрос о формах и условиях финансовой поддержки предпринимателей.



Напомним, ранее в России предложили ввести новый праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги. Инициатором выступило Министерство экономического развития РФ.



День сотрудника, предоставляющего госуслуги, предлагается отмечать 25 октября. В этот день вышло распоряжение кабмина РФ об утверждении концепции административной реформы.