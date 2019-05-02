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В минэкономики Татарстана рассказали, какие услуги МФЦ для бизнеса считаются самыми популярными

17:31, 02.05.2019
В минэкономики Татарстана рассказали, какие услуги МФЦ для бизнеса считаются самыми популярными
Фото: mfc16.tatarstan.ru

По итогам первого квартала 2019 года в МФЦ для бизнеса поступило более 2 тысяч уникальных обращений представителей малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба минэкономики Татарстана.

Среди самых популярных услуг следующие: услуга по предоставлению информации об организации участия в закупках, запрос на предоставление информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, запрос о формах и условиях финансовой поддержки предпринимателей.

Напомним, ранее в России предложили ввести новый праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги. Инициатором выступило Министерство экономического развития РФ.

День сотрудника, предоставляющего госуслуги, предлагается отмечать 25 октября. В этот день вышло распоряжение кабмина РФ об утверждении концепции административной реформы.

ЭкономикаТехнологииОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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