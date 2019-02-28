Новости общества

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут ввести праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги

14:40, 28.02.2019 1
В России могут ввести праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги
Фото: permkrai.ru

В России предложили ввести новый праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги. Инициатором выступило Министерство экономического развития РФ.

День сотрудника, предоставляющего госуслуги, предлагается отмечать 25 октября. В этот день вышло распоряжение кабмина РФ об утверждении концепции административной реформы, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на данный момент нет точной формулировки названия праздника.

Ранее вице-премьер Максим Акимов выразил надежду на исчезновение многофункциональных центров (МФЦ) в результате реализации программы по цифровизации в России.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    И обязательно,чтобы выходной был по всей стране!)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров