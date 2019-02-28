В России могут ввести праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги

В России предложили ввести новый праздник для сотрудников, предоставляющих госуслуги. Инициатором выступило Министерство экономического развития РФ.



День сотрудника, предоставляющего госуслуги, предлагается отмечать 25 октября. В этот день вышло распоряжение кабмина РФ об утверждении концепции административной реформы, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на данный момент нет точной формулировки названия праздника.

Ранее вице-премьер Максим Акимов выразил надежду на исчезновение многофункциональных центров (МФЦ) в результате реализации программы по цифровизации в России.

