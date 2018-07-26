Челнинка снялась в фильме Тарантино с Ди Каприо и Брэдом Питтом

Виолетта Шишкина из Набережных Челнов снялась в эпизодической роли в фильме Квентина Тарантино, который планируется номинировать на премию Оскар. Для челнинки это будет первый полнометражный фильм.



«В фильме снимаются Брэд Питт, Ди Каприо, Аль Пачино. С последним мне даже удалось поговорить, хотя это под большим запретом для нас, маленьких артистов, и мы не имеем права общаться со знаменитостями запросто», — цитируют «Челнинские известия» Шишкину.

Съемки проходили в течение недели по 12—16 часов в день. Снимали 9—12 страниц текста, это примерно 10 минут в фильме, но сама актриса в кадре появится на три секунды. В настоящее время актриса снимается в незаметных ролях, в основном в сериалах, среди которых — «Мир дикого Запада», «Чемпионы», «Люцифер».

Отмечается, что челнинка более шести лет живет в США.

Напомним, ретро-триллер Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с участием Ди Каприо и Брэда Питта появится на экранах летом 2019 года.

