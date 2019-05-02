В Казани сотрудники ГИБДД оперативно задержали водителя, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ГИБДД менее чем за 4 часа смогли по горячим следам задержать водителя, скрывшегося с места аварии, в результате которой погибла девушка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

1 мая на перекрестке проспекта Победы и улицы Мавлютова водитель наехал на двух пешеходов, которые шли на зеленый свет по пешеходному переходу. В результате наезда 19-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, 55-летняя женщина получила телесные повреждения. После наезда водитель скрылся с места происшествия. Позже водитель был задержан и доставлен в отдел полиции, это ранее судимый житель Казани.

Напомним, ранее в Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще пятеро получили травмы.



