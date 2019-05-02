В праздники вырастет количество пассажирских мест в электричках Ижевск — Нижнекамск

Пассажирская компания «Содружество» изменит порядок движения в майские праздники по маршруту Ижевск — Нижнекамск — Ижевск, сообщается на официальном портале Нижнекамского района Татарстана.

С 30 апреля по 12 мая состав электричек увеличат до трех вагонов.

Напомним, ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана на проект кольцевой железной дороги в Казани планируется выделить более 50 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Планируется, что железная кольцевая соединит станции Новое Аракчино и Дербышки. Проект нужно увязать с магистралью Москва — Казань — Екатеринбург. Ранее президент РТ Рустам Минниханов в Москве встретился с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

