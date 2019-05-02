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В праздники вырастет количество пассажирских мест в электричках Ижевск — Нижнекамск

01:27, 02.05.2019
В праздники вырастет количество пассажирских мест в электричках Ижевск — Нижнекамск
Фото: e-nizhnekamsk.ru

Пассажирская компания «Содружество» изменит порядок движения в майские праздники по маршруту Ижевск — Нижнекамск — Ижевск, сообщается на официальном портале Нижнекамского района Татарстана.

С 30 апреля по 12 мая состав электричек увеличат до трех вагонов.

Напомним, ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана на проект кольцевой железной дороги в Казани планируется выделить более 50 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Планируется, что железная кольцевая соединит станции Новое Аракчино и Дербышки. Проект нужно увязать с магистралью Москва — Казань — Екатеринбург. Ранее президент РТ Рустам Минниханов в Москве встретился с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт УдмуртияТатарстан
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