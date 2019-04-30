«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Алексеем Семеновым

Уфимский «Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Алексеем Семеновым, сообщает официальный Twitter команды. 38-летний защитник заключил соглашение сроком на один сезон.



Игрок перешел в команду перед началом сезона-2018/19 и провел за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-3».



Напомним, что уфимский клуб в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина вышел в финал Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина обыграли магнитогорский «Металлург» (4-2), екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), но уступили «Авангарду» (2-4).