В Китае обнаружили наскальные рисунки, возраст которых достигает 3500 лет

На северо-западе Китая местным археологам удалось найти множество древних наскальных рисунков, возраст которых около 3500 лет, сообщает China.org.cn.

Находку обнаружили в ущелье Янкан. Петроглифы находятся на высоте более 2760 метров над уровнем моря. Всего обнаружили 16 наскальных рисунков, которые условно разбиты на шесть групп. Древние художники изобразили преимущественно оленей.

Напомним, ранее ученые из чилийского университета Austral нашли в стране самый древний человеческий след в Америке. По подсчетам специалистов, находке более 15,6 тыс. лет.

Как сообщила сотрудница отдела палеонтологии UACH и автор исследования Карен Морено, археологические работы велись с 2007 года. След нашли в городе Осорно на глубине трех метров.



