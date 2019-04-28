В Чили нашли самый древний человеческий след на американском континенте

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Ученые из чилийского университета Austral нашли в стране самый древний человеческий след в Америке. По подсчетам специалистов, находке более 15,6 тыс. лет.

Как сообщила сотрудница отдела палеонтологии UACH и автор исследования Карен Морено, археологические работы велись с 2007 года. След нашли в городе Осорно на глубине трех метров.

Длина отпечатка человеческой ступни составляет 23 сантиметра. След мог появиться, когда человек шел по грязи или другой мягкой поверхности, сообщает Telesur.

Ранее ученые назвали причину массового Пермского вымирания. Это, по мнению ученых, извержения вулканов.

