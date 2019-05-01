МИД Украины высказался против центров выдачи паспортов жителям ДНР
Украинский МИД выразил протест относительно открытия в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщается на официальном портале ведомства.
— Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права, — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента РФ, Россия может ввести упрощенный порядок получения гражданства для украинцев.
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.
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