МИД Украины высказался против центров выдачи паспортов жителям ДНР

Украинский МИД выразил протест относительно открытия в Ростовской области центров по выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщается на официальном портале ведомства.

— Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента РФ, Россия может ввести упрощенный порядок получения гражданства для украинцев.



Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.









