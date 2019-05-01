Новости общества

09:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

08:59, 01.05.2019 1
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Таким образом суд отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а также вывесил на дверях табличку о запрете на проживание в гостинице россиян, сообщается на сайте суда.

Конституционный суд Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, так как руководство отеля заранее предупреждало клиентов об условиях заселения. В итоге они могли сами решать, согласны ли они с такими требованиями или нет.

Также суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.

Ранее Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Ura Orlov 09:32
    Со времён Вещего Олега, Хазарский каганат снова набрал силу. А ещё фашисты на чешских танках воевали, ну всё понятно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров