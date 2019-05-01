КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Таким образом суд отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а также вывесил на дверях табличку о запрете на проживание в гостинице россиян, сообщается на сайте суда.



Конституционный суд Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, так как руководство отеля заранее предупреждало клиентов об условиях заселения. В итоге они могли сами решать, согласны ли они с такими требованиями или нет.

Также суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.



Ранее Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским.

