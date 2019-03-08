В Конгрессе США запретили признавать Крым российским

Комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским. Решение было принято единогласно.

В документе сказано, что политика Вашингтона заключается в том, чтобы «не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

Федеральным органам и агентствам страны запрещено признавать Крым российским. Однако президент США может отказаться от запрета в том случае, если «решит, что это важно для интересов национальной безопасности Соединённых Штатов».

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины.