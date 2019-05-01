Аналитики рассказали о перспективах курса рубля к лету

Аналитики сообщили, что рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за сезона отпусков и угрозы новых санкций.

"На данный момент мы склонны полагать, что текущее снижение рубля имеет повышенные шансы на продолжение в перспективе" — сообщил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

Константин Кочергин из банка "Восточный" отметил, что к летним отпускам традиционно растет спрос на валюту, что дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро.

Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс" полагает, что существенного ослабления рубля после майских праздников ждать не стоит, если не будет дополнительных санкций в отношении России. В этом случае среднесрочный диапазон для курса составит 63-66 рублей за доллар и 71-74 за евро.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что не оснований ожидать существенного ослабления рубля в ближайший месяц-полтора, передает "РИА Новости".



Ранее Минэкономразвития РФ представило прогноз по курсу российской валюты на 2019 год. В нем сказано, что курс рубля к доллару в среднем составит 65,1 рубля.

