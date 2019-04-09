Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс рубля на 2019 год

Курс рубля к доллару в среднем по 2019 году составит 65,1 рубля. Об этом сказано в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы», подготовленном Министерством экономического развития РФ.

В документе сказано, что в первом квартале курс рубля составил 66,2 рубля за доллар против ожидаемых 64,2 рубля за доллар.

В МЭР считают, что в пользу укрепления рубля в этом году будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро.

Ранее эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин рассказал, что в этом году курс российской валюты по отношению к доллару будет находиться в диапазоне 63— 69 рублей.