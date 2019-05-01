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Разработчик генплана Казани рассказал, что ждет жителей Дербышек

00:59, 01.05.2019
Разработчик генплана Казани рассказал, что ждет жителей Дербышек
Фото: kzn.ru

Первый заместитель директора по производственным вопросам Института Генплана Москвы Олег Григорьев пояснил, что если в 2035 году не появится связка в виде дороги по ул. Главной, то в утренний час пик встанет М-7, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, катастрофическая ситуация сложится в районе Компрессорного завода и на мостах через Казанку. Предполагается, что улица Главная станет частью единого большого кольца, дублера М-7.

Напомним, ранее в республиканском кабмине на совещании с участием президента РТ Рустама Минниханова обсуждали концепцию устойчивого развития территории в границах исторического поселения города Казани.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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