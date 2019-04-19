Новости происшествий

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

19:46, 19.04.2019
Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест
Фото: пресс-служба СКР

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест основного владельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей.

Хотин будет находиться под домашним арестом до 18 июня, передает «РИА Новости».

Cегодня Хотин был задержан по подозрению в растрате 7,5 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц 18 апреля по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Позднее Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным совладельцем Югры. Она стала первым публичным видео с одним из самых закрытых миллиардеров России.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров