Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба СКР

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест основного владельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей.

Хотин будет находиться под домашним арестом до 18 июня, передает «РИА Новости».

Cегодня Хотин был задержан по подозрению в растрате 7,5 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц 18 апреля по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).



Позднее Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным совладельцем Югры. Она стала первым публичным видео с одним из самых закрытых миллиардеров России.