Порошенко считает, что Россия заслуживает ужесточения санкций

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия заслуживает значительного ужесточения санкций, сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что продолжит заниматься этим вопросом в последние недели своего президентского срока. Порошенко считает, что завершить решение этой проблемы должен новый президент страны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею избранного главы государства Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

