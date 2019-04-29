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Порошенко выступил против выдачи россиянам «святого украинского гражданства»

22:56, 29.04.2019
Порошенко выступил против выдачи россиянам «святого украинского гражданства»
Фото: flickr.com

Президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею избранного главы государства Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинское гражданство — это «высокая честь».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.

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