Порошенко выступил против выдачи россиянам «святого украинского гражданства»

Президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею избранного главы государства Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинское гражданство — это «высокая честь».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.