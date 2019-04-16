Мантуров: кабриолет Aurus участвует в репетициях парада Победы

Министр промышленности РФ Денис Мантуров подтвердил, что российский премиум-кабриолет бренда Aurus примет участие в параде Победы. Машина уже подключена к репетициям.

«Если вы меня спрашиваете относительно готовности к поставке кабриолетов (Aurus, — ИФ), то мы рассчитываем на то, что готовность будет обеспечена. А с точки зрения прохождения всех репетиций, то это является обязательным элементом, машина участвует в данной процедуре», — приводит слова министра «Интерфакс».

Ранее в интернете появились фотографии репетиций парада, где запечатлен кабриолет Aurus, кузовные панели которого были скрыты специальным камуфляжем. Перед этим о подготовке такого автомобиля на базе седана Senat сообщала «Российская газета».