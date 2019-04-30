Стало известно, кто может заменить Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича может заменить сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщает «Интерфакс».
Источник из комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками заметил, что можно на 100% утверждать, что Бабича сменит Мезенцев.
Напомним, ранее сообщалось, что посол России в Белоруссии Михаил Бабич в скором времени покинет пост.
Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, вопрос отставки Бабича обсуждается с прошлой недели. В ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.
Ранее МИД Белоруссии обвинил Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов.
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