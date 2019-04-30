Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в первом квартале увеличился в 10 раз — до 2,1 млрд рублей

В первом квартале 2019 года чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составил 2,1 млрд рублей против 214,9 млн рублей убытка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Выручка компании за отчетный период снизилась на 6,4%, до 25,5 млрд рублей. Валовой убыток составил 1,1 млрд рублей против 2,4 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации

Убыток от продаж составил 3,7 млрд рублей против 155,1 млн рублей в 2017 году.

Напомним, по итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 27,18 млн рублей против 3 млрд рублей в 2017 году.