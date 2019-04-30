Россия и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме

Главы МИД РФ и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран.

«Надеюсь, что подписываемое нами сегодня соглашение о безвизовом режиме для граждан России и Кабо-Верде будет способствовать развитию туристических потоков», — сказал Лавров на встрече в МИД России.



Он также отметил, что у России и Кабо-Верде хорошо развивается сотрудничество между парламентами и внешнеполитическими ведомствами, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.



Ранее Черногория на срок с 15 апреля по 31 октября 2019 года увеличила срок безвизового пребывания для россиян. В этот период граждане России могут находиться в стране до 90 дней.

