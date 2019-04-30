В российских водах начали укладывать «Северный поток — 2»

Судно-трубоукладчик Solitaire начало укладывать газопровод «Северный поток — 2» в российских водах.

Как сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG, 100 км первой нитки газопровода будет уложено в течение одного месяца.

В ходе работ по укладке газопровода вокруг судна «устанавливается зона безопасности радиусом 1,85 км».



Ранее начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25—30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», — сказал он.