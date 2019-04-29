«Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока – 2»

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток – 2».

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», – цитирует его ТАСС.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что не видит критических препятствия для строительства газопровода «Северный поток — 2». Он убежден, что проект будет завершен уже в 2019 году.