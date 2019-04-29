Новости промышленности

20:56 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока – 2»

20:44, 29.04.2019
«Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока – 2»
Фото: gazprom.ru

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток – 2».

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», – цитирует его ТАСС.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что не видит критических препятствия для строительства газопровода «Северный поток — 2». Он убежден, что проект будет завершен уже в 2019 году.

ПромышленностьЭнергетика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров