Банк России реабилитировал 107 финансистов из «черного списка»

Комиссия Банка России с начала своей работы по 1 апреля исключила 107 финансистов, ранее признанных недобросовестными, из так называемого «черного списка».

Всего в комиссию было направлены 317 жалоб от банкиров и руководителей финансовых организаций. Из них 285 обращений связаны с деятельностью банков и приходится на 74 кредитные организации, 32 жалобы касаются деятельности некредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.



Напомним, что в III квартале 2018 года комиссия приняла решение исключить 48 финансистов из «черного списка». В ЦБ отметили, что в последнее время увеличилось число жалоб от финансистов, ранее трудившихся в некредитных организациях.

