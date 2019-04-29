«Самаратранснефть-терминал»: заявления «Транснефти» наносят урон деловой репутации СТНТ

В компании «Самаратранснефть-терминал» опровергли причастность к вбросу некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». В официальном сообщении компании утверждается, что терминал был продан ООО «Нефтеперевалка» еще в 2017 году.

«Заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина является некорректным и наносит урон деловой репутации ООО «Самаратранснефть-терминал», — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Подчеркивается также, что сейчас СТН-Т является нефтеперерабатывающим предприятием и не имеет отношения к сдаче нефти в трубопровод.

Напомним, что, комментируя уголовное дело о загрязнении нефти в НП «Дружба», представитель «Транснефти» заявил о причастности к этому процессу ООО «Самаратранснефть-терминал».

Ранее «Реальное время» писало, что самарский НПЗ допустил дефолт по облигациям, после которого получил требования от держателей ценных бумаг на 5 млрд рублей.