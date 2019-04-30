Суд приговорил порвавшего картину Репина мужчину к 2,5 года колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, порвавшего в Третьяковке картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Время, которое Подпорин провел в СИЗО, ему зачтут в срок по закону о дне за полтора.



Представители галереи планируют заявить иск к мужчине в порядке гражданского судопроизводства после того, как эксперты завершат оценку стоимости реставрации картины, передает «РИА Новости».



Напомним, в конце мая прошлого года Игорь Подпорин разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Позже он пояснил полиции, что порезал картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. Ущерб, причиненный картине Репина, оценили в 30 млн рублей.

