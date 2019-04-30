Новости происшествий

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд приговорил порвавшего картину Репина мужчину к 2,5 года колонии

12:48, 30.04.2019
Суд приговорил порвавшего картину Репина мужчину к 2,5 года колонии
Фото: ru.wikipedia.org / Shakko

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, порвавшего в Третьяковке картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Время, которое Подпорин провел в СИЗО, ему зачтут в срок по закону о дне за полтора.

Представители галереи планируют заявить иск к мужчине в порядке гражданского судопроизводства после того, как эксперты завершат оценку стоимости реставрации картины, передает «РИА Новости».

Напомним, в конце мая прошлого года Игорь Подпорин разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Позже он пояснил полиции, что порезал картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов. Ущерб, причиненный картине Репина, оценили в 30 млн рублей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров