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Главком Сухопутных войск об Aurus: «Стоять удобно, командовать тоже»

12:25, 30.04.2019
Главком Сухопутных войск об Aurus: «Стоять удобно, командовать тоже»
Фото: youtube.com / скриншот

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков оценил новый кабриолет от российского бренда люксовых автомобилей Aurus. По его словам, автомобиль удобен и «хорошо смотрится».

«Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший», — приводит ТАСС слова генерала.

При этом Салюков отметил, что вес нового лимузина выше, чем у используемых ранее ЗИЛов.

«Немножко весит он побольше по тоннажу, поэтому нужно приспособиться», — заключил главком Сухопутных войск.

Он рассказал, что Минобороны уже получило три таких автомобиля, которым присвоены номера 0001МО, 0002МО и 0003МО.

Напомним, что в параде Победы на 9 Мая будут участвовать два кабриолета Aurus. На них будут двигаться главнокомандующий Сухопутными войсками и министр обороны Сергей Шойгу.

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