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Премьер-министр Японии официально объявил об отречении императора Акихито от престола

10:59, 30.04.2019
Премьер-министр Японии официально объявил об отречении императора Акихито от престола
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола.

«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия», — говорится в послании Абэ, которое приводит NHK.

Премьер-министр страны выразил императору и императрице Митико признательность от имени японского народа.

Позднее в «Сосновом зале» императорского дворца состоится государственная церемония по случаю отречения монарха.

Напомним, что по случаю отречения от престола императора Акихито в Японии предусмотрены 10-дневные выходные. Эксперты опасаются, что это может привести к значительным колебаниям валютных курсов. Следующим императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито, который вступит на престол 1 мая.

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