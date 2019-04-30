Премьер-министр Японии официально объявил об отречении императора Акихито от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола.



«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия», — говорится в послании Абэ, которое приводит NHK.



Премьер-министр страны выразил императору и императрице Митико признательность от имени японского народа.



Позднее в «Сосновом зале» императорского дворца состоится государственная церемония по случаю отречения монарха.



Напомним, что по случаю отречения от престола императора Акихито в Японии предусмотрены 10-дневные выходные. Эксперты опасаются, что это может привести к значительным колебаниям валютных курсов. Следующим императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито, который вступит на престол 1 мая.

