СМИ: Зеленский потратил на отдых около $30 тысяч

Избранный президент Украины Владимир Зеленский мог потратить на семейный отдых в Турции до $33 тысяч. При этом шоумен провел в пятизвездочном отеле возле Бодрума всего три дня.

На проживание в отеле политик мог потратить до $30 тысяч, передает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника отеля. Перелет из Киева мог обойтись семеье еще приблизетельно в $3 тысячи.

Ранее Зеленский сообщил, что уехал на отдых в Турцию, воспользовавшись своими первыми выходными за последние четыре месяца. Зеленский пробыл в Турции три дня и уже вернулся на Украину.



Напомним, что по результатам второго тура президентских выборов на Украине, который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,33 процента голосов, серьезно опередив своего конкурента, действующего президента страны Петра Порошенко.



