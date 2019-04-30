Богачев стал совладельцем одного из крупнейших агрохолдингов РФ

Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев получил под свой контроль 11,3% акций «Авангард-агро», одного из крупнейших агрохолдингов страны. Бумаги выкупила его структура под названием «Меридиан».

Богачев занимает 138-ю строчку в рейтинге российского Forbes, напоминают «Ведомости». 20 лет назад он выкупил 25% акций «Магнита» у партнеров Сергея Галицкого и с тех порт постепенно их распродавал. На сегодня предпринимателю принадлежит около 0,8% сети.

В свою очередь «Авангард-агро», основанный владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым, имеет 400 000 га сельхозугодий в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой областях. В 2018 году агрохолдинг занимал 6-е место среди крупнейших землевладельцев. Его выручка по итогам того же года составила 17,3 млрд рублей, а прибыль — 4,7 млрд рублей.