ДОМ.РФ попросил поднять запланированные в нацпроекте ставки по ипотеке

Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предложил Минстрою поднять запланированные в нацпроекте «Жилье и городская среда» запланированные ставки по ипотеке.

В ДОМ.РФ считают, что показатели необходимо поднять на 0,5–1,6 процентного пункта. Таким образом, планы по ставке в 2019 году должны быть повышены с 8,9% до 10,5%, в 2020 году — с 8,7% до 9,5%, а в 2021 году — с 8,5% до 9%, пишет «Коммерсант».

Институт приводит следующее объяснение: в первой половине 2018 года «банки последовательно снижали ставки по ипотеке, ожидая роста доходности выданных кредитов в будущем». Однако их ожидания не оправдались и ставки вновь поползли вверх. Даже если сейчас ипотека будет дешеветь, она не достигнет запланированного ранее уровня.

Согласно нацпроекту, должна стать драйвером индустриального строительства — большая часть многоквартирных домов (МКД) должна будет строиться в рамках ипотечных кредитов.

Ранее сообщалось, что с начала мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета.