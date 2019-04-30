Минобороны РФ опубликовало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Министерство обороны России обнародовало архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников. Соответствующие кадры размещены на сайте ведомства.

Среди снимков встречаются фотографии, которые ранее никогда не публиковались. На них военачальники предстают за несколько минут до начала парадов, а также во время репетиций и тренировок.

Минобороны РФ опубликовало фотографии маршала Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева и других.

Напомним, ранее Минобороны РФ также опубликовало редкие фотографии советских полководцев.