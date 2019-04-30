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Минобороны РФ опубликовало архивные фотографии полководцев с военных парадов

06:14, 30.04.2019
Минобороны РФ опубликовало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Фото: mil.ru

Министерство обороны России обнародовало архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников. Соответствующие кадры размещены на сайте ведомства.

Среди снимков встречаются фотографии, которые ранее никогда не публиковались. На них военачальники предстают за несколько минут до начала парадов, а также во время репетиций и тренировок.

Минобороны РФ опубликовало фотографии маршала Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева и других.

Напомним, ранее Минобороны РФ также опубликовало редкие фотографии советских полководцев.

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