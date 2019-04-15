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Минобороны РФ опубликовало редкие фотографии советских полководцев

05:44, 15.04.2019
Минобороны РФ опубликовало редкие фотографии советских полководцев
Фото: mil.ru

Министерство обороны России обнародовало редкие фотографии советских полководцев. Снимки размещены на сайте ведомства.

Публикация состоялась в рамках проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. На кадрах запечатлены военачальники в повседневной жизни.

Минобороны выложило ранее неизвестные снимки из семейных альбомов полководцев. Так, маршал Советского Союза Георгия Жукова сфотографирован на отдыхе в Сочи.

Напомним, в начале апреля Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Крымской наступательной операции.

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