Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко в Москве.

По его словам, он сейчас пишет статью. К чтению лекций в рамках проекта «Прямая речь» он планирует вернуться после майских праздников, передает «Интерфакс».

Напомним, что Быков попал в уфимскую БСМП после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Врачи ввели писателя в медикаментозную кому, поскольку не могли поставить ему диагноз. Для лечения литератора пришлось перевезти в Москву.

Сам Быков заявил, что причиной резкого ухудшения его здоровья при перелете в Уфу стало отравление.

