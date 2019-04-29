Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко в Москве.
По его словам, он сейчас пишет статью. К чтению лекций в рамках проекта «Прямая речь» он планирует вернуться после майских праздников, передает «Интерфакс».
Напомним, что Быков попал в уфимскую БСМП после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Врачи ввели писателя в медикаментозную кому, поскольку не могли поставить ему диагноз. Для лечения литератора пришлось перевезти в Москву.
Сам Быков заявил, что причиной резкого ухудшения его здоровья при перелете в Уфу стало отравление.
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