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Балтусова опровергла снос исторического здания на улице Калинина

22:11, 29.04.2019
Балтусова опровергла снос исторического здания на улице Калинина
Фото: realnoevremya.ru

Помощник президента РТ Олеся Балтусова опровергла информацию о снос исторического здания по адресу ул.Калинина, 13. Оно входит входит в список ценных градоформирующих объектов в составе предмета охраны исторического поселения Казани.

"Я связалась с теми, кто купил дом. По информации собственника участка — а это ООО "Картли" — проект застройки ещё отсутствует, они пока обдумывают варианты развития, поэтому никаких решений относительно этого дома у них нет», — написала она в Facebook.

По ее словам, собственник участка в курсе статуса этого ценного объекта среды и обещает законсервировать для недопущения проникновения посторонних лиц.

ОбществоВласть Татарстан
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