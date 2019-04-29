Балтусова опровергла снос исторического здания на улице Калинина

Помощник президента РТ Олеся Балтусова опровергла информацию о снос исторического здания по адресу ул.Калинина, 13. Оно входит входит в список ценных градоформирующих объектов в составе предмета охраны исторического поселения Казани.

"Я связалась с теми, кто купил дом. По информации собственника участка — а это ООО "Картли" — проект застройки ещё отсутствует, они пока обдумывают варианты развития, поэтому никаких решений относительно этого дома у них нет», — написала она в Facebook.

По ее словам, собственник участка в курсе статуса этого ценного объекта среды и обещает законсервировать для недопущения проникновения посторонних лиц.

