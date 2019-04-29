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Россия в середине лета сменит посла в Великобритании — СМИ

17:15, 29.04.2019
Россия в середине лета сменит посла в Великобритании — СМИ
Фото: kremlin.ru

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, занимающий эту должность с 2011 года, этим летом покинет свой пост.

По информации «Коммерсанта», наиболее вероятным претендентом на место Яковенко является глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин, который в 2011—2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Источники газеты утверждают, что Александр Яковенко может занять должность руководителя Дипломатической академии. С 5 февраля этого года исполняющим обязанности ректора учебного заведения является 70-летний Михаил Троянский.

Напомним, что в середине апреля президент России Владимир Путин назначил новых послов России в Пакистане и Фиджи.

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