Россия в середине лета сменит посла в Великобритании — СМИ

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, занимающий эту должность с 2011 года, этим летом покинет свой пост.

По информации «Коммерсанта», наиболее вероятным претендентом на место Яковенко является глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин, который в 2011—2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.



Источники газеты утверждают, что Александр Яковенко может занять должность руководителя Дипломатической академии. С 5 февраля этого года исполняющим обязанности ректора учебного заведения является 70-летний Михаил Троянский.



Напомним, что в середине апреля президент России Владимир Путин назначил новых послов России в Пакистане и Фиджи.

