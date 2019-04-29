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Происшествия

Число пострадавших при пожаре в церкви под Челябинском детей увеличилось до семи

16:57, 29.04.2019
Число пострадавших при пожаре в церкви под Челябинском детей увеличилось до семи
Фото: realnoevremya.ru

Число детей, пострадавших после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, выросло до семи.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения уточнили, что в больницу поступила еще одна девочка с жалобами на боль в горле и осиплость голоса.

«Шесть детей, поступивших в больницу днем, остаются на своих местах. Всем проводится ингаляция увлажненным кислородом», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В прокуратуре региона рассказали, что причиной пожара в церкви, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что пожар произошел в церкви поселка Межевой. Во время него пострадали шесть детей, которые находились в церкви на экскурсии.

На прошлой неделе в Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Происшествия
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