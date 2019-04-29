Число пострадавших при пожаре в церкви под Челябинском детей увеличилось до семи
Число детей, пострадавших после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области, выросло до семи.
В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения уточнили, что в больницу поступила еще одна девочка с жалобами на боль в горле и осиплость голоса.
«Шесть детей, поступивших в больницу днем, остаются на своих местах. Всем проводится ингаляция увлажненным кислородом», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В прокуратуре региона рассказали, что причиной пожара в церкви, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что пожар произошел в церкви поселка Межевой. Во время него пострадали шесть детей, которые находились в церкви на экскурсии.
На прошлой неделе в Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе трое детей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым