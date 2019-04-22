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В Казани при пожаре погибла семья из шести человек, в том числе трое детей

05:40, 22.04.2019
В Казани при пожаре погибла семья из шести человек, в том числе трое детей
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Казани в одноэтажном частном доме произошел пожар в ночь на 22 апреля.

Инцидент случился в Авиастроительном районе по улице Пестеля. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. В борьбе с огнем было задействовано 46 человек и 13 единиц техники.

В результате пожара погибла семья из шести человек, в том числе хозяйка дома, ее дочь с мужем и трое их детей в возрасте 11 и 9 лет, а также 9 месяцев, рассказали в ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительным данным, причина пожара связана с замыканием электричества.

В настоящее время отрабатываются все возможные причины возгорания.

Напомним, в минувшие выходные в Нижегородской области при возгорании автовагончика погибли три человека.

Происшествия Татарстан
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