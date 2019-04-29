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Глава МВД России рассказал о подготовке «жестких предложений» для снижения смертности на дорогах

15:59, 29.04.2019
Глава МВД России рассказал о подготовке «жестких предложений» для снижения смертности на дорогах
Фото: kremlin.ru

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании у президента Владимира Путина.

«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», — приводит слова главы МВД РФ «РИА Новости».

Колокольцев добавил, что в ведомстве надеются, что принятые и готовящиеся меры позволят существенно сократить смертность.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП.

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