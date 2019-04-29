Глава МВД России рассказал о подготовке «жестких предложений» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании у президента Владимира Путина.



«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», — приводит слова главы МВД РФ «РИА Новости».

Колокольцев добавил, что в ведомстве надеются, что принятые и готовящиеся меры позволят существенно сократить смертность.



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