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Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

10:59, 24.04.2019
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

В случае если водитель сбежал с места аварии, в которой пострадали люди, его могут наказать принудительными работами на срок до 3 лет, одновременно с этим ему нельзя будет занимать определенные должности или делать определенную работу.

За аварию с одним погибшим грозит лишение свободы сроком до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти, следует из документа, размещенного на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 17 апреля Госдума приняла закон в третьем чтении, а 22 апреля он был одобрен Совфедом РФ.

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