Четыре новых жилых комплекса объединились для проведения акции

Фото: Ринат Назметдинов

В минувшие выходные в Казани на территории сразу четырех городских жилых комплексов прошла акция по благоустройству дворовых территорий. Совместными усилиями застройщика-компании «Ак Барс Девелопмент», активных жителей и управляющих компаний около 200 деревьев рябины, ели, акации и сирени украсили дворы ЖК «Казань XXI век», «Светлая Долина», «Солнечный город» и «Тулпар».

Идея акции возникла у застройщика в ответ на запрос от жителей комплекса «Светлая Долина». Было предложено провести весенние мероприятия по дополнительной высадке деревьев и озеленению дворов и улиц ЖК. Надо сказать, что аналогичные акции уже проводились в «Светлой Долине» и у жителей даже появились свои «Семейные деревья». Важно, что при организации посадки специалисты «Ак Барс Девелопмент» применяли принципы ландшафтного дизайна как при выборе деревьев, так и при определении самых удачных мест для их посадки. Такой подход обеспечит красоту территории в любой сезон, а деревья смогут лучше прижиться в нашем климате.

«Большинство жителей нашего комплекса – — молодые семьи, имеющие или планирующие детей, и, конечно, нам всем очень хочется вокруг наших домов поддержать приятную зеленую атмосферу, чтобы каждый день возвращаться в уют, комфорт и красоту, видеть, как мой сын играет на детской площадке в небольшом сквере. Сначала мы с соседями хотели самостоятельно озеленить территорию, но обратившись к управляющей компании, получили огромную поддержу, узнали, что застройщик может нам помочь», — говорит один из новоселов ЖК «Светлая Долина» Рустем Сабиров.

«Для нас особенно ценно, что инициатива благоустройства исходила от самих жильцов. После того, как мы получили такое предложение, мы решили не ждать завершения работ и сразу воплотить хорошую идею в жизнь. Казань уже в течение 5 лет продвигает тренды благоустройства общественных пространств и дворов, мы рады вносить свой посильный вклад в это движение, — рассказывает директор по маркетингу «Ак Барс Девелопмент» Лариса Мартьянова. — Сегодня люди приобретают не только квадратные метры в квартире, но и то окружение, ту атмосферу, в которой хочется жить, растить детей, куда хочется возвращаться. Поэтому мы со своей стороны открыты для новых интересных идей наших настоящих и будущих новоселов, готовы вместе с ними задавать новые тренды. Ведь забота об их комфорте — одна из наших ключевых задач».

Как подчеркивают в «Ак Барс Девелопмент», посадка деревьев — это еще один повод задуматься над своим отношением к природе. Через несколько лет посаженные деревья приживутся, вырастут и станут украшением жилых комплексов, очищая воздух и служа примером для последующих поколений жителей. В этом году в акции приняло участие порядка двухсот добровольцев. «Ак Барс Девелопмент» планирует сделать акцию ежегодной и расширить количество зеленых зон на своих проектах.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ООО «АК БАРС Девелопмент»

Фото Рината Назметдинова