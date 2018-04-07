В Канаде в ДТП с автобусом хоккеистов погибли 14 человек

В результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос» в Канаде погибли 14 человек. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на данные Королевской полиции страны.

В момент ДТП в автобусе находились 28 человек, включая водителя. Четырнадцать из них получили травмы различной степени тяжести. Трое находятся в критическом состоянии.



Авария произошла на одной из трасс неподалеку от Тисдейла в провинции Саскачеван. Судя по информации на сайте хоккейного клуба, автобус следовал в Нипавин и попал в аварию «со смертельным исходом».

Напомним, что в прошлом году автобус с футболистами юношеской команды бразильского «Васко да Гама» попал в автомобильную аварию в одном из горных районов Рио-де-Жанейро. Тогда из 30 человек 22 получили травмы различной тяжести.