Представитель Алсу прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

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Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о подтасовке результатов голосования на шоу «Голос. Дети».

Скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта. Позже Первый канал объявил о проведении проверки из-за обнаруженных «аномальностей» в результатах госолования.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет», — написала Пономарева в комментариях к посту на Facebook замглавреда Hello! Марины Савельевой.

По ее словам, девочка мечтала участвовать в проекте «Голос» с пяти лет. Она добавила, что «все обрушились и обвинили, лишь бы обвинить».

Напомним, ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева встретилась с детьми, проигравшими в финале «Голоса».