Производители соков опасаются нарушения работы отрасли из-за планов таможни повысить пошлины

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила повысить ввозные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Производители соков уже предрекли повышение цен и нарушение стабильной работы всей отрасли.

Пошлины могут быть повышены на молочную сыворотку, пальмовое и кокосовое масло и концентрат апельсинового сока, пишет «Коммерсант».

Повышение может составить от 3% до 10%.

Один из источников газеты считает, что таможня фактически хочет «сравнять пошлины на сырье для пищевой промышленности с продуктами, уже готовыми к употреблению».

Президент Российского союза производителей соков Максим Новиков рассказал, что в России промышленная переработка апельсинов нерентабельна. Поэтому все производители завозят либо концентрат, либо свежий сок. Повышение пошлин будет означать и повышение конечных цен на всем рынке.

В Минсельхозе заверили, что предложение ФТС пока находится на стадии обсуждения. В том числе и с бизнесом.