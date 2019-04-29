Орешкин: «Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ»
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что система оценки эффективности губернаторов разработана для поддержки регионов и не преследует цели отстранения неуспешных руководителей субъектов.
«Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ. КПЭ — это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры», — заявил он в интервью «Коммерсанту».
Он рассказал, что одной из задач индикаторов является понимание того, какие действия необходимо предпринять для достижения лучшего качества жизни.
«Система рассчитана на поощрение, а не на наказание. Те, кто находится наверху списка, будут получать большую долю из 20 млрд рублей», — сказал министр, добавив, что 0,5 млрд рублей может стать неплохой «прибавкой к региональному бюджету».
Напомним, что Минэкономразвития РФ подготовило проект методики оценки эффективности работы губернаторов. Из 15 показателей министерство будет отслеживать 14. Оставшийся политический показатель ляжет на Администрацию президента.ОбществоВласть
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