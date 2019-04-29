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Орешкин: «Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ»

07:25, 29.04.2019
Орешкин: «Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ»
Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что система оценки эффективности губернаторов разработана для поддержки регионов и не преследует цели отстранения неуспешных руководителей субъектов.

«Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ. КПЭ — это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

Он рассказал, что одной из задач индикаторов является понимание того, какие действия необходимо предпринять для достижения лучшего качества жизни.

«Система рассчитана на поощрение, а не на наказание. Те, кто находится наверху списка, будут получать большую долю из 20 млрд рублей», — сказал министр, добавив, что 0,5 млрд рублей может стать неплохой «прибавкой к региональному бюджету».

Напомним, что Минэкономразвития РФ подготовило проект методики оценки эффективности работы губернаторов. Из 15 показателей министерство будет отслеживать 14. Оставшийся политический показатель ляжет на Администрацию президента.

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