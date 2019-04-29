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Скончался создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

05:56, 29.04.2019
Скончался создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
Фото: kremlin.ru

Генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался на 94-году жизни.

Конструктор умер в воскресенье, 28 апреля, в больнице. Похороны планируются на 2 или 3 мая, однако точного времени и места прощания на данный момент нет, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее российская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Справка

Генрих Новожилов — советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Создатель проектов тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолета Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114. Генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина в 1970—2005 годах. Дважды Герой Социалистического Труда.

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