Неизвестный открыл огонь у церкви в США

В городе Балтимор в США произошла стрельба около церкви.

Инцидент случился в воскресенье, 29 апреля, после 17:00 по местному времени. Прибывшие полицейские не смогли отыскать подозреваемого, который открыл огонь по людям.

В результате происшествия один человек погиб, шестеро получили ранения, пишет агентство Associated Press.

В настоящий момент устанавливаются причины стрельбы.

Напомним, ранее при стрельбе в церкви в Канаде погиб пенсионер.