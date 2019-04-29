Новости происшествий

05:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Неизвестный открыл огонь у церкви в США

05:19, 29.04.2019
Неизвестный открыл огонь у церкви в США
Фото: pixabay.com

В городе Балтимор в США произошла стрельба около церкви.

Инцидент случился в воскресенье, 29 апреля, после 17:00 по местному времени. Прибывшие полицейские не смогли отыскать подозреваемого, который открыл огонь по людям.

В результате происшествия один человек погиб, шестеро получили ранения, пишет агентство Associated Press.

В настоящий момент устанавливаются причины стрельбы.

Напомним, ранее при стрельбе в церкви в Канаде погиб пенсионер.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров