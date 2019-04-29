Неизвестный открыл огонь у церкви в США
В городе Балтимор в США произошла стрельба около церкви.
Инцидент случился в воскресенье, 29 апреля, после 17:00 по местному времени. Прибывшие полицейские не смогли отыскать подозреваемого, который открыл огонь по людям.
В результате происшествия один человек погиб, шестеро получили ранения, пишет агентство Associated Press.
В настоящий момент устанавливаются причины стрельбы.
Напомним, ранее при стрельбе в церкви в Канаде погиб пенсионер.Происшествия
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