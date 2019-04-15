При стрельбе в церкви в Канаде погиб пенсионер

В церкви в канадском городе Салмон Арм мужчина устроил стрельбу.

Инцидент случился во время службы. Преступник вошел в церковь с винтовкой и убил прихожанина. Жертвой стрелка стал 78-летний Гордон Парментер. После этого злоумышленник покинул здание и продолжил стрелять.

В результате он ранил на улице мужчину. Позже стрелка скрутили прохожие и отобрали оружие, передает телеканал Global News.

Подозреваемый был задержан и находится под стражей. Его мотивы на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что напавший на две мечети в Новой Зеландии пройдет психиатрическую экспертизу.