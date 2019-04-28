МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Башкортостанский главк МЧС объявил штормовое предупреждение. В республике ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

«В связи с порывами ветра Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендовали водителям передвигаться на пониженной скорости, а пешеходам быть аккуратнее на улице и при переходе через проезжую часть.

Также они напомнили об опасности при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.